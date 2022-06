Més d'una quinzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge al migdia en l'incendi d'una nau industrial a Abrera. El recinte està situat al carrer del Metall, al polígon Can Socarrats. El foc s'ha originat a 2/4 de dotze del migdia i ha cremat totalment la nau i n'ha col·lapsat el sostre.

Segons fonts dels Bombers, algunes parets presenten inestabilitat i temen que puguin caure. L'edifici, que crema totalment, està aïllat i en el seu interior hi ha vehicles però no hi hauria ferits.

A hores d'ara, 16 dotacions del cos treballen defensivament des de l'exterior, intentant contenir el foc per evitar la propagació a la nau del costat. També s'ha activat el Grup d'Estructures Col·lapsades.

La columna de fum negre de l’incendi és visible des de diversos punts del municipi. El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades per aquest incendi i Protecció Civil recomana no acostar-se a la zona per deixat treballar als equips d'emergència.