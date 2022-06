El Grae ha de rescatar quatre excursionistes, tres a Montserrat, i un a Lles de Cerdanya

Una unitat per terra i una altra per aire del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya han hagut d'actuar, entre ahir dissabte i avui diumenge, per rescatar a quatre excursionistes. A Montserrat, una matrimoni i la seva filla es van desorientar baixant per un sender a la zona coneguda com La Trona. L'avís es va rebre ahir, a 3/4 de 10 de la nit, i cap a 1/4 d'11 els va localitzar una unitat de terra dels Grae i els van acompanyar fins al monestir. També hi va participar una dotació dels bombers de Collbató.

A Lles de Cerdanya, un excursionista ha patit una caiguda i ha demanat auxili ell mateix perquè sospitava que tenia alguna costella trencada. L'avís s'ha rebut avui diumenge, a les 7 del matí i 27 minuts, i un helicòpter medicalitzat dels Grae l'ha recollit al refugi estany de la Pera i l'ha evacuat fins a l'hospital.