Els Mossos s’han fet ressò aquest dimecres d’una nova estafa que utilitza el nom del Banc de Santander per robar dades dels clients d’aquesta entitat.

El banc va alertar fa uns dies de l'estafa a través de les xarxes socials. En concret, l'entitat ha detectat una campanya de correus electrònics fraudulents coneguda com a ‘phishing’, suplantant la identitat de la companyia, de la mateixa manera que en altres ocasions se suplanta a altres empreses. Aquests missatges s’envien aparentment des d’un correu electrònic que no té res a veure amb l’entitat bancària.

¡Alerta #Phishing a través del email! ⚠️ 💻



👀 CUIDADO si recibes un correo como este. NO es una factura, sino un ‘malware’.



Evita descargar cualquier archivo aunque ponga que te lo envía ‘Santander’. — Santander España (@santander_es) 8 de junio de 2022

Per captar l’atenció de l’usuari, els estafadors utilitzen la paraula ‘factura’ amb l’objectiu que la víctima de l'estafa obri el correu, el llegeixi i segueixi les instruccions. En cas de fer-ho, l’usuari acabarà descarregant codi maliciós al seu dispositiu que el que busca és robar-te dades.

En el cas d’haver rebut un e-mail, si no has descarregat ni executat l’arxiu, possiblement el teu dispositiu no s’haurà infectat, simplement elimina el correu electrònic de la teva safata d’entrada. En cas d’haver-lo descarregat, també hauràs d’eliminar l’arxiu que trobaràs a la carpeta de descàrregues, segons aconsella l’Oficina de Seguretat de l’Internauta.

Si l’afectat ha descarregat i executat l’arxiu maliciós, és possible que el seu dispositiu s’hagi infectat. Per desinfectar-lo i estar protegit, cal escanejar-lo amb un antivirus actualitzat o seguir els passos que trobaràs a la secció ‘desinfecció de dispositius’.