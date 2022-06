Una persona ha resultat ferida lleu a primera hora d'aquest dilluns en un accident entre dos cotxes a l'AP-7, a Martorell. El xoc s'ha produït a les vuit del matí, al quilòmetre 169, en direcció a Tarragona, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L'accident ha causat fins a quatre quilòmetres de retencions.

14 quilòmetres de retencions a la B-224

D'altra banda, un accident a la B-224, a Sant Esteve Sesrovires, ha obligat a tallar la via durant tres quarts d'hora. En conseqüència, s'han registrat fins a 14 quilòmetres de retencions fins a Piera. En sentit contrari, cap a Martorell, hi ha hagut fins a tres quilòmetres de cua. El trànsit ha quedat restablert a 2/4 de deu del matí, segons ha informat a través de les xarxes socials el Servei Català de Trànsit.

📽 Imatges aèries de l'#SCT de l'accident de la B-224 a Sant Esteve Sesrovires pic.twitter.com/kv8HbjU59y — Trànsit (@transit) 27 de junio de 2022

Trànsit defensa que més trams de l'AP-7 tinguin un límit de velocitat de 100 km/h

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramón Lamiel, ha defensat que més trams de l'AP-7 on hi ha acumulació d'accidents limitin la seva velocitat a 100 kilòmetres per hora, com ja passa en un tram a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que aquesta decisió pertoca al Ministeri de Transports però ha defensat que des del Govern és veu "possible". Ha explicat també que la Direcció General de Trànsit (DGT) els va dit que no contempla reduir la velocitat general de la via a 110 km/h. Lamiel ha insistit que cal "actuar sobre la velocitat" per evitar accidents per encalç com el d'aquest diumenge. Ha destacat que la informació donada als ciutadans ha permès planificar la tornada.

D'altra banda, el coordinador de Mobilitat de l'SCT, Òscar Llatje, ha dit a RAC1 que les mesures establertes per Sant Joan s'aplicaran els caps de setmana de l'estiu. Llatje ha lamentat vulneracions de les restriccions als camions durant l'operació sortida i ha afirmat que les restriccions que s'han provat aquest cap de setmana es mantindran durant els següents del juliol. A més, ha dit que hi haurà més grues per aconseguir retirar els vehicles en cas d'accident.