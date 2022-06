La Diputació de Barcelona ha presentat aquest matí, a Sant Mateu de Bages, el seu pla d’informació i vigilància contra incendis forestals d’aquest 2022. En la presentació, el diputat de mobiltat, d’espais naturals i prevenció d’incendis forestals, el manresà Valentí Junyent, ha fet una crida a la “responsabilitat” de la ciutadania per evitar incendis “més enllà dels esforços que hi haboquen les adminsitracions que mai seran suficients”. En aquest sentit, ha assenyalat que “el més important és que no s’iniciïn”.

Junyent també ha destacat la importància de la gestió forestal i ha remarcat que el bosc “s’ha de gestionar bé i s’ha de treure el mantra que tallar un arbre és un sacrilegi” ja que tallar l’arbre adequat pot evitar incendis.

Jaume Minguell, cap de l’oficina de prevenció d’incendis de la Diputació de Barcelona, ha remarcat que l’actuació de l’ens és “complementària” i que enguany el seu dispositiu compta amb 93 vehicles, 53 càmeres de videovigilància i 30 torres de guaita repartides per tota la província. Després de recordar que la campanya d’enguany ha començat de forma “molt abrupta” pels incendis de fa dues setmanes, ha previst un any “molt dur” i també ha insistit en demanar “màxima prudència”. També ha remarcat que l’objectiu del dispositu de la diputació de Barcelona és “reduir incendis” i també “detectar focs el més ràpid possible perquè siguin el més petits possible”.

Per la seva banda, el president del Secretariat a la Federació d’ADF, Xavier Jovés, ha reivindicat també la tasca que fan aquestes agrupacions en la prevenció il’extinció d’incendis. “Som gent del territori” i “per molt que ho intentin ningú ens prendrà la feina de defensar el territori”, ha dit. També ha assegurat que malgrat que la “flama excita” això només es produeix quan “s’escapa la prevenció i hem de sortir a actuar” i ha insistit en què per part de les ADF “volem cuidar el territori”. També ha recordat, que ara mateix tothom té telèfon mòbil a la butxaca i que per tant, és molt fàcil alertar al 112 en cas que hi hagi un incendi.