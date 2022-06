Les multes per excés de velocitat al Bages creixen el 31% durant el 2021

Les denúncies a conductors per excés de velocitat van créixer el 31% al Bages durant el 2021 en comparació amb l’any anterior. En total es van interposar 58.534 denúncies per aquesta raó, que suposen el 91,06% del total d’expedients de trànsit, segons dades del Servei Català de Trànsit. Aquest augment de les denúncies per córrer massa és gairebé idèntic al del global de sancions tramitades a la comarca, que va créixer el 31,74% respecte l’any anterior. Cal tenir en compte que l’any passat va ser el de la recuperació de la mobilitat després de les fortes restriccions de mobilitat per la pandèmia que hi va haver durant el 2019.

Tot i que el SCT no especifica les multes per radar, al Bages hi ha un total d’11 radars fixos. I cal tenir en compte que el tram sud de la C-55 al Bages, i que suporta una elevada densitat de trànsit, compta amb un total de tres radars: un a Manresa, un a Castellbell i el Vilar i un a Monistrol de Montserrat. A aquests radars cal sumar-n’hi els que hi ha a la C-55 en direcció nord, un cop passat Manresa, que estan a Sant Joan de Vilatorrada, a l’alçada de Sant Martí de Torruella, i un altre al terme de Navàs, passat Palà de Torroella si es circula en direcció Solsona. A la C-16, hi ha radars a Manresa, Sallent i Balsareny mentre a la C-25 n’hi ha també al terme de Sallent i un a Rajadell.

Pel que fa al conjunt de la Catalunya Central, el total de denúncies a conductors es van incrementar el 19,51% durant el 2021 en comparació amb el 2020. En total, a les comarques centrals es van denunciar 101.643 infraccions enfront de les 85.049 denúncies que es van fer l’any anterior.

Com passa al Bages, a totes les comarques, el gruix dels expedients que es van iniciar corresponen a infraccions en matèria de velocitat. Així, de les 101.643 denúncies, un total de 86.907 van ser per aquest motiu. En termes relatius suposa el 85,5% de les infraccions registrades.

Al Berguedà, on els tres radars fixos estan situats a la C-16 (Berga, Puig-reig i Guardiola de Berguedà) es van denunciar 10.014 conductors per superar el límit de velocitat de la carretera. Són gairebé 1.500 infractors més que l’any 2020 quan se’n van denunciar 8.548 per aquest mateix motiu. En total, a la comarca es van aixecar 11.190 actes per infraccions de trànsit, el 17,15% més que les 8.753 de l’any anterior.

En el cas del Solsonès, durant el 2021, les multes es van incrementar el 65,13% en comparació amb l’any anterior. Se’n van imposar 3.154 i d’aquestes 2.663 van ser per apretar massa l’accelerador. En aquest cas, a la comarca hi ha dos radars, un a la C-55, a l’alçada de Clariana de Cardener i un altre a la C-26, al terme de Castellar de la Ribera.

Al Moianès, el 2021 es va tancar amb un total de 637 infraccions de trànsit denunciades. D’aquestes, 290 van ser per saltar-se el límit de velocitat, una xifra que més que duplica les 126 multes posades pel mateix motiu durant l’any anterior. En el cas d’aquesta comarca, només hi ha un velocímetre fix, que està situat a la C-59 al terme municipal de Moià.

A la Cerdanya es van detectar un total de 5.353 infraccions entre els conductors i la majoria, el 71,75% van ser per excés de velocitat. En total, aquesta infracció van sumar 3.841 denúncies, el 42,1% més que l’any anterior, quan l’afectació per les restriccions de velocitat va ser molt més gran que el 2021. A la Cerdanya, igual qual Moianès, només hi ha un radar fix que està situat als peus de la N-240, al terme de Prullans.

A la comarca de l’Anoia, amb un total de 10 radars a la seva xarxa interurbana de carreteres, tan sols dos menys que al Bages, la xifra de conductors denunciats per anar massa ràpid va ser molt inferior que a la comarca veïna. En concret, a l’Anoia es van posar 4.484 denúncies, 54.050 menys a les carreteres bagenques. A l’Anoia, tot i que hi ha sis radars a l’A-2, dos dels quals són de tram, n’hi ha altres en carreteres que suporten una intensitat molt inferior de trànsit que la C-16 o la C-55 al seu pas pel Bages, com són la C-37z, a Òdena, o la C-1412a que suma un total de tres radars i que es troben als termes municipals de Copons, Calaf i els Prats de Rei.

Menys multes a l’Alt Urgell

Finalment, l’Alt Urgell és l’única de les comarques de l’àmbit de Regió7 on van reduir-se les denúncies per trànsit. Van baixar el 26,98% impulsades per un descens de les infraccions per excés de velocitat. Si el 2020 aquestes van ser un total de 11.155, l’any passat es van quedar en 7.081. A la comarca, actualment hi ha quatre radars fixos i aquest mateix any se n’hi ha instal·lat un de tram, a la C-14, entre Bassella i Vilanova de l’Aguda, de manera que aquest radar, l’any passat encara no va sancionar. La instal·lació d’aquest cinemòmetre respon a l’elevada sinistralitat que al llarg de l’any passat es va registrar en aquesta carretera. Només en el tram que passa per l’Alt Urgell des del mes de gener del 2021 i fins ara hi han perdut la vida un total de quatre persones en tres accidents diferents.