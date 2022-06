MAPA | On són els radars de la Catalunya central?

Les denúncies per excés de velocitat van suposar un 86,07% sobre el total de sancions posades a conductors de la Catalunya central aquest 2021. En total, els radars van captar 86.907 infraccions l'any passat, 13.707 menys que el 2020. Totes elles han fet activar algun dels cinemòmetres situats en punts estratègics dels principals vials de la regió central, enumerats per zones a continuació:

Bages

Per comarques, al Bages hi ha un total d'onze radars fixos. A la C-55 hi ha un a Manresa, un a Castellbell i el Vilar i un a Monistrol de Montserrat, en aquest tram sud n'hi ha un altre a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat Nord). A aquests cal sumar-n'hi els que hi ha en direcció nord, un cop passat Manresa, que estan a Sant Joan de Vilatorrada, a l'altura de Sant Martí de Torroella, i un altre al terme de Navàs, passat Palà de Torroella si se circula en direcció Solsona.

Per un altre costat, a la C-16, els aparells es troben a Manresa, Sallent i Balsareny, mentre que a la C-25 n’hi ha també al terme de Sallent i un a Rajadell.

Berguedà

Al Berguedà, els tres radars fixos se situen al mateix vial on el Bages en té tres, a la C-16. Concretament, la xifra es repeteix i hi ha velocímetres a Berga, Puig-reig i Guardiola de Berguedà.

Solsonès

Al Solsonès hi ha únicament dos aparells fixos. El primer es troba a Clariana de Cardener, a la C-55, i el segon, al terme municipal de Castellar de la Ribera, a la C-26.

Moianès

Pel que fa al Moianès, només hi ha un cinemòmetre fix, que està situat a la C-59, a Moià. Juntament amb la Cerdanya, és la comarca que menys radars té de les de casa nostra.

Anoia

L'Anoia compta amb 10 radars situats al llarg de la seva xarxa interurbana de carreteres, dos menys que al Bages. Sis es troben a l'A-2, dos dels quals són de tram, situats entre Jorba i Veciana. La resta, que assumeixen un trànsit molt inferior, són a la C-37z, a Òdena i a la C-1412a. Aquesta última suma un total de tres radars i que es troben als termes municipals de Copons, Calaf i els Prats de Rei.

Cerdanya

La Cerdanya, igual que el Moianès, només té un radar fix i es troba als peus de la N-240, al terme de Prullans.

Alt Urgell

Actualment hi ha quatre radars fixos a l'Alt Urgell i aquest any s'hi ha instal·lat un de tram a la C-14, entre Bassella i Vilanova de l’Aguda. Aquest, que encara no sanciona, se suma al d'Organyà de la C-14 i als d'Adrall i El Pont de Bar, de l'N-260.