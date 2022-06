El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència que condemna el Servei Català de la Salut i l'asseguradora a indemnitzar amb 253.000 euros un pacient per haver-li extirpat diversos òrgans digestius a conseqüència d'un fals càncer de pàncrees que li havien diagnosticat. El pacient, que tenia 51 anys quan van passar els fets, va anar a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí perquè tenia dolor abdominal que va anar empitjorant amb el temps, fins que el 2011 van decidir fer-li un TAC abdominal que erròniament va diagnosticar una “neoplàsia de cap de pàncrees”.

L'error va comportar un tractament quirúrgic radical inadequat amb l'extirpació innecessària d'òrgans de l'aparell digestiu del pacient, que va comportar un quadre greu de seqüeles consistent en diabetis i dependència vital de la insulina.

La lletrada Luisa Blanco Delgado de l'associació Defensor del Pacient va sostenir, a més de l'error de l'informe radiològic del TAC, que hi va haver una manca de mitjans a disposició del pacient, perquè no se li van fer altres proves com una endoscòpia ecogràfica i biòpsia prèvia, que estaven indicades i que haurien permès un diagnòstic diferencial de seguretat, que alhora hauria comportat que se li indiqués el tractament d'acord amb la seva patologia, en lloc de la resecció quirúrgica tan àmplia i greu a què se'l va sotmetre.

En aquest sentit, la sentència del TSJC retreu, com ho feia la de primera instància, "l'absència de diagnòstic diferencial de certesa o seguretat a través d'altres proves indicades prèvies a la resecció quirúrgica (destacadament, la biòpsia prèvia)".