Els Mossos d’Esquadra van aixecar, durant el passat cap de setmana, un total de 28 denúncies al medi natural a les comarques del Berguedà i el Solsonès.

En concret, la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) del cos policial català, va posar 20 denúncies al Berguedà durant el dissabte 25 de juny. D’aquestes, dues van ser per infraccions de trànsit, cinc per accés motoritzat al medi natural i sis per incompliment d’ordenances municipals a la zona de la Riera de Merlès. També es van fer controls a la zona de Pedret on es van posar quatre denúncies per accés motoritzat i tres per infraccions de trànsit.

El diumenge 26 de juny es van fer controls al Solsonès. A la zona de la Ribera Salada, a Lladurs es van aixecar quatre denúncies per accés motoritzat a l’entorn natural i una per temes de trànsit. També es va fer un control a la zona del pantà de Sant Pons on es van aixecar dues denúncies per incendis i una altra per accés motoritzat al medi.