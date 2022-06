L’aclarida del bosc, una solució per reduir l’impacte en cas de foc

El juliol del 1994 la serra de Castelltallat va quedar arrasada per les flames i un cop el foc estava extingit, el gris i el negre dominaven el paisatge. Amb el pas dels anys els arbres han tornat el verd a la serra i ho han fet amb una intensitat tan elevada que en alguns punts el bosc és gairebé impenetrable i això suposa que en cas d’incendi, aquest pugui avançar molt ràpidament.

Per minimitzar l’impacte del foc, la Diputació de Barcelona treballa en la gestió forestal de diverses finques de l’entorn. Aquesta gestió consisteix en fer aclarides en aquestes zones on hi ha una elevada densitat d’arbres, que en alguns punts podien arribar a ser d’entre 30.000 i 50.000 per hectàrea, amb uns arbres extremadament prims i allargats que es fan una dura competència entre ells pels recursos que hi ha a la terra. En les aclarides que es fan se seleccionen els millors exemplars que cal deixar dempeus i es redueix la densitat a un miler de peus per hectàrea. En aquesta primera actuació, a part d’eliminar l’excés d’arbres, també es tallen les branques més baixes per evitar que un foc acabi pujant cap a la part superior, fet que en dificultaria l’extinció. També es deixen totes les restes al terra perquè no tenen cap valor econòmic però en un parell d’any s’acaben desintegrant i a més, mentre dura tot el procés, dificulten el creixement del sotabosc. Amb aquesta primera actuació, «d’entrada sembla que el bosc queda molt despoblat, però al cap de tres o quatre anys, els arbres creixen amb molta més força perquè no tenen competència», explica l’enginyer forestal Lluís Serra.

I això es tradueix en què els arbres tenen uns troncs i una copa molt més amples. També detalla que amb una aclarida no n’hi ha prou i al cap d’uns anys s’ha de tornar a actuar a la zona, si no és que l’espai es converteix en una zona de pastura i els animals mantenen el sotabosc i les branques més baixes a ratlla. En cas que no hi hagi bestiar, és ja en la segona actuació, quan alguns dels arbres que es retiren es poden començar a usar per fer biomassa encara que no serà fins almenys en una tercera fase quan aquests pins blancs seran aprofitables per a la indústria de la fusta i l’explotació del bosc serà rendible en termes econòmics.

A més, quan es fan les aclarides, si entre els pins hi ha algun roure o alzina, es prioritza deixar-hi aquestes espècies que en cas d’incendi poden rebrotar.

Els punts on actua la diputació són les anomenades zones d’actuació prioritària i es trien en funció del tipus de bosc que hi ha, l’orografia del terreny i també en com hi podria evolucionar un hipotètic incendi. També es tenen en compte els bombers i les associacions de propietaris ja que es tracta de boscos privats i el titular n’ha d’autoritzar l’actuació.

Sobre les reticències que pot generar el fet de tallar arbres, el cap de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, Jaume Minguell, va subratllar que «no és tan important tallar un arbre, sinó tallar l’arbre adequat en el lloc adequat». En aquest sentit, va afegir que «l’extinció és el fracàs de la prevenció, no és la solució sinó el mitjà com responem a una problemàtica que no hem estat capaços de resoldre abans».