El jutjat social de Manresa és un dels més saturats de la província

El jutjat social número 1 de Manresa, l’únic d’aquest tipus que hi ha al partit judicial, és el que rep més casos de tota la província de Barcelona. Durant l’any passat, aquest jutjat va rebre un total de 1.054 casos, que són el 5,81% menys que els 1.119 del 2020, any en què també va ser encapçalar aquest rànquing provincial, segons es desprèn de les dades de la memòria anual de l’Audiència Provincial de Barcelona, presentada ahir.

Aquestes xifres fan que el jutjat social de Manresa sigui el que té més assumptes pendents de resoldre de tota la demarcació, excloent els jutjats de Barcelona capital, amb un total de 1.283 i el segon que triga més a tancar-los amb una mitjana de 12,4 mesos. A l’hora d’analitzar les dades cal tenir en compte també, que dels cinc partits judicials de la província amb jutjats socials, Manresa és l’únic que només en té un. Així, a Mataró n’hi ha dos i a Granollers, Terrassa i Sabadell n’hi ha tres a cada localitat.

Segons la memòria, el jutjat social de Manresa, dels 11 d’aquest tipus que hi ha a la província, només els jutjats socials de Sabadell, on n’hi ha tres, presenten unes xifres equiparables en temps de resolució dels casos es mou entre els 11,9 mesos del jutjat social 3 i els 14,7 del 2, l’únic de tota la província que supera el de Manresa. Pel que fa a casos ingressats, Manresa juntament amb el 2 de Mataró són els únics amb més de 1.000.

D’altra banda, el social de Manresa, malgrat ser el segon més lent per aquesta acumulació de casos, és el que durant el 2021 en va resoldre més amb un total de 1.147. Això va suposar una reducció del 7,25% dels assumptes pendents de resoldre respecte l’inici de l’any.

Col·lapse als jutjats civils

Més enllà de la situació en els jutjats socials, el president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, va advertir ahir en la presentació de la memòria de l’Audiència Provincial que si no es reforcen els jutjats civils i les seccions civils de l’Audiència de Barcelona alguns casos de desnonaments podrien allargar-se fins a quatre anys. L’actual col·lapse es pot veure agreujat pel fet que el Ministeri de Justícia va retirar l’1 de gener i per motius pressupostaris els jutges de reforç. L’objectiu és resoldre les causes en un any, entre la primera instància i l’apel·lació, però ara ja es fa en dos anys. Si continuen augmentant els litigis per impagaments de lloguers a causa de la crisi econòmica per la pandèmia i en el futur per la guerra d’Ucraïna i la inflació, la resolució dels casos es pot allargar un o dos anys més.

El 2021 les onze seccions civils de l’Audiència van ingressar 15.909 casos, superant amb escreix el rècord del 2017, amb 14.176, i molt per sobre dels 11.840 del 2020, marcat per la pandèmia. Es van resoldre 14.477 assumptes, 9.002 de les quals van ser sentències, gairebé igual que el 2019 i una mica per sota del 2020. A final d’any quedaven per resoldre 12.713 casos, més que el 2020 però encara per sota del rècord del 2018, amb 15.390 assumptes pendents.

A les onze seccions penals hi van arribar 22.624 assumptes, una mica menys que el rècord del 2013 i força per sobre dels 18.900 del 2020. No obstant, Recio creu que la situació es deu en part a la paralització d’alguns procediments durant el confinament, i ha considerat que la mitjana entre els dos últims anys, uns 20.000 casos, és raonable. Es van resoldre 21.931 assumptes, per sobre del 2019 i 2020. A final d’any quedaven pendents de resoldre 7.150 assumptes, molt per sobre dels 4.113 del 2019. També quedaven pendents de resoldre 2.732 execucions de sentència, el màxim dels últims anys.