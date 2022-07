El Departament d'Acció Climàtica ha emès un informe de perill d'incendi que s'allarga fins dimarts i que té una afectació a les comarques del Bages, la Noguera, el Solsonès, la Segarra i l'Urgell. La predicció elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya indica que una baixa situada a l'oest de Portugal afavorirà que bufi vent de component sud, la temperatura sigui superior a l'habitual i la humitat relativa baixa. Per tot, es continuen fent una sèrie de recomanacions pactades amb el sector a mitjans de juny en aquelles zones de secà per minimitzar riscos i fer més segura la sega aturant l'activitat entre les dues i les cinc de la tarda.

A partir de dissabte, la temperatura pujarà i ho podrà fer localment de manera acusada, arribant al seu punt àlgid de calor entre dilluns i dimarts. De cara a dimecres, la temperatura s'anirà normalitzant i serà la que correspon per l'època de l'any. A més, amb aquesta situació, la humitat relativa serà baixa o molt baixa durant les hores de màxima insolació a l'interior del territori.

A partir de diumenge augmenta la possibilitat que hi hagi alguns ruixats al Pirineu, sobretot al sector occidental, alguns d'ells acompanyats de tempesta. A partir de dimarts seran més extensos i afectaran la resta del terç nord. Pel que fa al vent, bufarà fluix i variable de matinada i de component sud moderat a les hores centrals del dia.

Les comarques amb una afectació parcial en aquest episodi de perill d'incendi són l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, el Gironès, el Pallars Jussà, el Pla de l'Estany, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Terra Alta, l'Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Posteriorment a aquest episodi, de cara a dijous i divendres, es preveu que entri la tramuntana a l'Alt Empordà d'intensitat forta amb cops molt forts a l'extrem nord.

Recomanacions per a la campanya de la sega acordades amb el sector

Des del Departament d'Acció Climàtica es continuen fent una sèrie de recomanacions que es van pactar conjuntament amb el sector a mitjans de juny en aquelles zones de secà més directament afectades per l'episodi de perill d'incendi per minimitzar els riscos i fer més segura l'activitat de la sega.

Durant les hores centrals del dia es recomana no treballar en els camps amb contacte més directe amb la massa forestal i, en la mesura del possible, fer les tasques de recol·lecció del cereal a primera hora del matí en aquests camps. A més es recomana també realitzar una parada tècnica per fer el manteniment i la revisió de la maquinària per tal de permetre el refredament de les màquines. Aquesta parada és aconsellable fer-la entre les dues i les cinc de la tarda.

També es recomana a les cooperatives i magatzems que allarguin els horaris d'entrada del cereal per afavorir que les tasques de recol·lecció es puguin realitzar en horaris amb risc més baix d'ignició.

Les recomanacions són totalment voluntàries i des d'Acció Climàtica es vol posar en valor el paper de la pagesia davant de situacions d'elevat risc d'incendis, tant per l'esforç fet durant els darrers anys adoptant mesures preventives, com en la seva conscienciació per minimitzar el risc quan les situacions climatològiques són adverses. També per la important ajuda que han prestat davant de situacions d'incendis com l'onada que es va viure a mitjan de juny, on el treball amb la maquinària agrícola va ser imprescindible per al seu control.

Campanya de suport a la sega

Des de principis de juny ja està en marxa la campanya de la sega per reduir el nombre d'incendis agrícoles i forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. L'operatiu de vigilància està format per Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i representants d'agrupacions de defensa vegetal.

Durant aquest episodi de perill la campanya es mantindrà amatent i els efectius es desplegaran de manera estratègica pel territori i realitzaran itineraris diaris a les zones de treball que encara no estiguin segades per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant qualsevol incidència relacionada amb els treballs de sega.

No llençar petards que hagin sobrat de Sant Joan

Des del Servei de prevenció d'Incendis Forestal es recomana aquests dies extremar la precaució i realitzar les activitats d'oci en zones que no hi hagi contacte amb la massa forestal. També estar atent a activitats amb eines mecàniques que poden generar guspires. Recordar que per fer servir radials o bufadors cal una autorització.

En el cas de les caravanes que es poden fer aquests dies per arribar i marxar de la costa catalana, es recorda que llençar burilles a l'exterior dels vehicles és un delicte que posa en risc a les persones.

Per últim, es demana que no s'aprofitin els petards que han sobrat de la revetlla de Sant Joan perquè en zones properes al bosc està prohibit i el risc d'ignició és molt elevat, especialment aquests dies.