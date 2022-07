Els passatgers d'un avió d’Easyjet que es dirigia de Londres a Menorca han viscut aquest diumenge un vol inesperat. L'avió va ser escortat al seu destí per un avió de combat espanyol, un F-18, després que un adolescent britànic a bord fes una amenaça de bomba.

El dispositiu militar es va activar després de conèixer que un jove de 18 anys, que viatjava a bord de l'avió amb cinc amics, havia fet una amenaça de bomba a través de les xarxes socials.

En imatges difoses pels passatgers es veu com un avió de combat F-18 vola a prop de les ales taronges de l’avió A-319 de l’aerolínia comercial, que generalment transporta entre 120 i 150 passatgers. La nau de combat comença a moure les seves ales, un gest conegut en l’aviació que indica que l’altre pilot l’ha de seguir, mentre que es poden sentir els passatgers preocupats discutint el que està passant.

Avió militar

Els avions militars solen interceptar avions civils quan el control de trànsit aeri a terra perd contacte amb ells o es percep una amenaça per a l’avió o els passatgers, ja sigui per una advertència de bomba, un objecte sospitós o una activitat terrorista temuda.

El vol EZY8303 d’EasyJet, que va sortir de l’aeroport de Londres Gatwick a les 13.00 hores, va aterrar sense problemes a l’aeroport de Menorca, a les illes Balears, amb mitja hora de retard, just abans de les 17.00 hores, i va ser escortat a una àrea de seguretat.

Allà, l’adolescent va ser detingut. Segons han explicat fonts de la Guàrdia Civil, el noi ha passat la nit a la presó i espera una audiència judicial. Durant dues hores els passatgers van ser desembarcats un a un i se’ls va demanar que identifiquessin el seu equipatge. Les maletes van ser revisades per gossos rastrejadors i experts en desactivació de bombes.

Un portaveu d’Easyjet va confirmar que el vol va ser escortat per un avió militar i hi va haver un retard en el desembarcament a causa dels controls de seguretat preventius, però no va donar detalls sobre la causa. «La seguretat dels seus passatgers i tripulació és sempre la màxima prioritat d’EasyJet i ens agradaria donar les gràcies als passatgers per la seva comprensió», ha assegurat la companyia.