Dos conductors beguts han patit sengles accidents aquesta passada nit, de diumenge a dilluns, a Manresa, segons ha informat la Policia Local de Manresa. El primer dels accidents va tenir lloc poc després d’un quart d’onze a l’alçada del número 4 de la Muralla del Carme. En aquest cas, un conductor, veí de Manresa i de 20 anys, va xocar contra un vehicle que hi havia aparcat. Al practicar-li les proves d’alcoholèmia, el jove va donar un resultat d’1,13 mg/l per aire espirat en la primera prova i d’1,17 en la segona, multiplicant per quatre el límit d'alcohol permès. Se’l va denunciar per la via penal per un delicte contra la seguretat del trànsit.

El segon accident, al carrer Circumval·lació Després d’aquest primer accident, cap a la una de la matinada, ja d’aquest dilluns n’hi hagut un altre al carrer Circumval·lació, a l'alçada del número 8. En aquest cas, un conductor, també veí de Manresa i de 60 anys, ha xocat també contra un turisme que estava aparcat. Quan la Policia Local li ha fet el test d’alcoholèmia, ha donat un resultat de 0,90 mg/l en aire espirat, el triple del màxim permès. Davant d’aquests fets es van instruir diligències penals per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.