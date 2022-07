La mala combustió d'una màquina recol·lectora ha provocat el foc de Sant Mateu

La mala combustió interna d'una màquina recol·lectora de cereal ha provocat l'incendi que aquest dilluns a la tarda ha afectat poc més de tres hectàrees i mitja de vegetació i zona forestal a Sant Mateu de Bages. L'incendi ha generat una forta fumera i també ha provocat una alarma important, ja que justament aquest dilluns fa 28 anys que es va iniciar els grans incendis del Bages i el Berguedà que van cremar 45.000 hectàrees, part de les quals a Sant Mateu de Bages.

El foc d'aquesta tarda s'ha iniciat en el camp de cereal on estava treballant la màquina i s'ha escampat ràpidament cap a altres camps de la zona que ja estaven segats. En total ha afectat 1,04 són forestals i 2,58 agrícoles. El foc s'ha iniciat cap a dos quarts de cinc de la tarda i ha comportat un important desplegament de mitjans terrestres i aeris per evitar que es propagués cap a la zona forestal. A les sis de la tarda, el bombers han donat el foc per controlat.