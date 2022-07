Un incendi està cremant, en aquests moments, a Pujalt. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 15:09h i en aquests moments, segons informen fonts dels Bombers de la Generalitat, està confinat entre camins i camps llaurats. Hi han arribat a treballar amb un total de 35 dotacions, de les quals 9 aèries, tot i que a tres quarts de sis de la tarda, algunes ja s'havien anat retirant i només hi quedava un mitjà aeri i 20 de terrestres, a més de diferents Agrupacions de Defensa Forestal.

Segons detallen els mateixos bombers, s’està treballant amb helicòpters bombardes en el flanc esquerre de l’incendi mentre que el dret ja no avança. El foc ha passat molt a prop del nucli de la Guàrdia però no hi ha hagut danys personals.

Fins a dos quarts de cinc de la tarda, el foc havia cremat un total de 17,94h, de les quals 12,02 hectàrees són agrícoles i 5,92 de massa forestal, segons els Agents Rurals.