El conductor, de 69 anys, acusat del presumpte atropellament intencionat que va patir el ciclista Alejandro Valverde i companys de l’equip Movistar dissabte passat a la pedania murciana de Javalí Viejo va ser guàrdia civil, segons ha informat aquest dimarts la seva lletrada, Ariane Santiago.

L’acusat, que va estar destinat uns quants anys al País Basc i va exercir també com a auxiliar a l’Institut de Medicina Legal de Múrcia, va quedar aquest dilluns en llibertat amb càrrecs després de declarar davant la titular del jutjat d’Instrucció número 3 de la capital murciana, qui li va imposar l’obligació de comparèixer els dies 1 i 15 de cada mes i va ordenar que se li retiri el carnet de conduir i la intervenció del vehicle en advertir indicis de possible delicte contra la seguretat viària, lesions i abandonament del lloc del sinistre.

La seva advocada ha insistit avui que no hi va haver cap intencionalitat en l’atropellament que van patir els tres ciclistes professionals, si bé no ha volgut explicar les circumstàncies en què es va produir l’accident i serà el seu representat qui doni la seva versió dels fets –ha assegurat– quan es recuperi emocionalment de tot plegat.

Els ciclistes van recriminar al conductor la seva actitud al volant i l’acusat va frenar, va fer marxa enrere i va envestir Valverde

L’atropellament es va produir a les 12.20 hores a la pedania de Javalí Viejo quan alguns dels ciclistes van recriminar al conductor un avançament temerari que els va posar en perill al no respectar el metre i mig de distància obligatori per depassar-los a la carretera.

Al sentir-los, l’acusat va frenar, va fer marxa enrere i va envestir Valverde, que va quedar molt marejat del cop, i dos dels seus companys. Després d’això, va fugir per la carretera RM-560 al seu pas per la pedania murciana de Javalí Viejo.

Hores després de l’accident es va entregar a la Policia Local i va quedar detingut fins a la seva posada a disposició judicial dilluns al matí. «Quan tingui forces donarà la seva versió, però ara és aviat, perquè està assimilant el que ha passat, ha estat 45 hores detingut i és un home que pren medicació oncològica i té algunes dolences», ha explicat l’advocada.

Alejandro Valverde, de 42 anys i que afronta la seva última temporada com a professional, va ser donat d’alta la nit del mateix dissabte després de mantenir-se en observació a l’hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia junt amb un altre company d’equip, Pedro Moya.