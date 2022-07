Un cop acabada la campanya de la declaració de la Renda 2022, els Mossos d'Esquadra han alertat dels diversos intents de frau en què se suplanta la identitat de l'Agència Tributària.

El termini per presentar la declaració de la renda va finalitzar el passat 30 de juny. No obstant això, el cos policial ha informat aquest dimarts de l'aparició d'una nova estafa a través d'un missatge SMS on es promet a la víctima el retorn d'uns impostos pendents si accedeixen a l'enllaç inclòs en el text. A canvi, cal aportar les dades de comptes bancaris o de la targeta de crèdit.

Els Mossos han compartit a través de Twitter el missatge fraudulent i demanen precaució a les persones destinatàries d'aquest tipus d'SMS per tal d'evitar caure en l'estafa.