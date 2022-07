Ensurt a Olesa de Montserrat pel foc a la cuina d’un habitatge que ha acabat mobilitzant quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons han informat per part del mateix cos, l’avís pel foc s’ha produït a la 1 del migdia. En un primer moment ha cremat una paella i el foc s’ha estès afectant també la campana extractora. Els bombers han apagat el foc i posteriorment han ventilat l’habitatge. En la incidència no hi ha hagut danys personals.