L’Audiència de Barcelona jutjarà demà al matí un veí del Bages acusat d’abusar sexualment d’una dona tot amenaçant-la amb un ganivet.

Segons consta en l’escrit d’acusació de la fiscalia al qual ha tingut accés Regió7, els fets que demà es jutjaran es remunten al 12 d’agost del 2020, quan els dos estaven a casa del processat.

Segons diu el fiscal, l’acusat, amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i sense comptar amb el consentiment de la víctima, tot amenaçant-la amb un ganivet, la va portar a la seva habitació on la va estirar sobre el llit, la va fer despullar i va acabar abusant sexualment d’ella, tot provocant-li algunes lesions.

A més a més, quan ella va estar en condicions de demanar ajuda després d’haver estat víctima dels abusos sexuals, l’acusat li hauria trencat el telèfon mòbil per impedir-ho.

Per aquests fets, l’home s’enfronta a una petició de vuit anys de presó per part de la fiscalia, a més de la prohibició d’acostar-se a la víctima durant un període de sis anys posteriors a una eventual condemna presó, i també li demana a condemna de llibertat vigilada durant un període de vuit anys. El ministeri fiscal també reclama una indemnització de 6.000 euros per a la víctima, pels danys morals que li va provocar, i també pel valor pericial que es fixi pel telèfon mòbil que va trencar.

D’altra banda, pel ministeri públic, no procedeix que a l’acusat, d’origen estranger, se li substitueixi una eventual condemna per l’expulsió del territori espanyol. Tot i això, el fiscal si que proposa que en el moment que el processat pugui accedir al tercer grau o llibertat condicional, es pugui substituir la condemna restant a presó per l’expulsió de l’estat espanyol, amb la prohibició de tornar-hi durant un període de vuit anys.