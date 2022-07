Un incendi va afectar ahir a l atarda una mica més de 20 hectàrees de vegetació agrícola i forestal a Pujalt. Segons van assenyalar els Agents Rurals, tots els indicis apunten que aquest foc va estar originat per l’electrocució d’un ocell en un suport d’una línia elèctrica.

Els serveis d’emergències van rebre l’avís de l’incendi pocs minuts després de les tres de la tarda. En un primer moment el van atacar amb un total de nou mitjans aeris i 26 de terrestres per evitar la seva propagació. Poc després van aconseguir confinar-lo entre camins i camps llaurats, encara que també va afectar massa forestal. El principal obstacle va ser contenir-lo en el seu esquerra un cop ja l’havien aturat l’avançament de les flames en el seu flanc dret.

A més a més dels Bombers, en les tasques per extingir aquest incendi també hi van participar diferents Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) dels municipis de la zona. Poc després d’un quart de nou del vespre, els bombers van donar el foc per estabilitzar però anit, tot i que les flames no avançaven, diverses unitats dels bombers continuaven treballant a la zona.

En concret, segons el balanç provisional fet pels Agents Rurals, l’incendi va afectar u n total de 20,69 hectàrees. D’aquestes, 14,34 eren terrenys agrícoles i les 6,34 restants eren de massa forestal.

L’incendi, segons van informar els Bombers de la Generalitat, va passar molt a prop del nucli de La Guàrdia però no hi va haver cap afectació a persones segons va confirmar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El foc Sant Mateu, extingit

D’altra banda, ahir al vespre els Bombers de la Generalitat van donar totalment per extingit l’incendi que aquest dilluns passat es va originar a Sant Mateu de Bages. El foc, que va cremar una mica més de tres hectàrees i mitja va portar el record del gran incendi del Bages-Berguedà del 1994 perquè es van iniciar just en la mateixa data, el 4 de juliol.

En el cas del foc de dilluns, el seu origen, segons van assenyalar els Agents Rurals va ser la combustió interna d’una màquina recol·lectora que va afectar la vegetació del camp en el qual estava treballant, a la finca de La Rabassola i es va anar estenent. Durant el dia d’ahir, els bombers van continuar remullant la zona, fins que a un quart de vuit del vespre, després de fer una revisió a tot el perímetre i no detectar-hi punts calents el van donar per extingit. El balanç final provisional és de 3,6 hectàrees cremades.

Risc d’incendi

Pel que fa al risc d’incendi, les comarques del Bages i l’Anoia són entre les 10 de tot Catalunya que continuen amb el pla Alfa en un nivell dos sobre un màxim de tres. Les comarques del Moianès, el Solsonès i l’Alt Urgell, que ahir estaven també en un nivell dos, avui es troben ja en nivell 1, igual que el Berguedà. Pel que fa a la Cerdanya, el risc està a nivell zero, el mateix que ja hi havia en la jornada d’ahir.