El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació presentat per Pablo Hasel contra la condemna de 6 mesos de presó per agredir un periodista a la Universitat de Lleida (UdL) l'any 2016. Aquesta sentència és ferma i se suma a les condemnes, també fermes, del 2015 i el 2020, de 2 anys i de 2 anys i 1 mes de presó per enaltiment del terrorisme. Hasel també està condemnat a 2 anys i mig de presó per amenaçar el testimoni d'un judici contra un guàrdia urbà de Lleida. Aquest cas està pendent del recurs de cassació però, si s'acaba desestimant, el raper acumularà 7 anys i 1 mes de presó. A més, està pendent d'un judici per una protesta a Lleida contra la detenció de Puigdemont a Alemanya en què s'enfronta a més de 5 anys de presó.

El Suprem ha ratificat la condemna al raper Pablo Hasel de 6 mesos de presó per agredir i provocar lesions a un periodista de TV3, en considerar que hi ha prou proves, com ara testimonis, gravacions i l'informe forense, que demostren que Hasel va ser els autors dels fets.

L'Audiència de Lleida ja va confirmar de forma íntegra la sentència que va dictar el jutjat Penal número 1 el 31 de març de 2020 i amb la desestimació del recurs per part del Tribunal Suprem, la condemna és ferma.

Segons la sentència, es considera provat que Hasel va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista de TV3 que cobria la notícia de la tancada i a més a més li va causar lesions.

La sentència també confirma la multa de 5.400 euros per un delicte de coaccions, tant a Hasel com a tres acusats més, per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.

Els fets van tenir lloc el 2 de juny de 2016 al despatx del rector de la UdL quan els mitjans de comunicació van intentar cobrir una protesta de treballadors i professors de la universitat contra l'ocupació del despatx del rector per part d'estudiants i joves i hi va haver un enfrontament amb alguns periodistes que estaven cobrint la notícia que van rebre empentes i se'ls va llençar líquids.

Un judici pendent

Hasel està pendent d'un altre judici, juntament amb 10 acusats més, per la protesta del 25 de març de 2018 a Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont. La vista està prevista per al 23 i el 24 de novembre. La fiscalia demana que se'ls imposin 3 anys de presó per desordres públics, 9 mesos de presó més per lesions i un any i mig per atemptat als agents de l'autoritat. Per a aquest últim delicte, però, la fiscalia demana mig any més pel raper Pablo Hasel, en aplicar-li l'agreujant de reincidència. Així doncs, en total sol·licita que s'imposin 5 anys i 3 mesos per a 10 dels acusats i 5 anys i 9 mesos per al raper lleidatà, una pena que podria sumar-se als 7 anys de presó que ja acumula.

Els fets pels quals se'ls acusa haurien tingut lloc durant la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, el 25 de març de 2018. Se'ls acusa de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat i se'ls hi demanen multes de gairebé 40.000 euros pels delictes de danys i lesions lleus (3.600 per a cadascun dels 11).