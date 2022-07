El govern d’Igualada ha demanat al conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena més agents dels Mossos d’Esquadra per a la ciutat. Va ser en el marc d’una reunió en la qual, per part del govern també hi va participa rel director general de la policia Pere Ferrer, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells acompanyat de la Tinent d’Alcalde Carlota Carner. En la trobada, segons una nota de Junts per Igualada es van abordar diferents aspectes per «seguir enfortint» la seguretat ciutadana a Igualada.

Per part del govern igualadí es va reclamar al conseller més efectius del cos de Mossos a la ciutat, sobretot tenint en compte que s’apropen les vacances d’estiu amb diversos esdeveniments com l’European Ballon Festival, l’Anòlia o la Festa Major, i que concentren una gran quantitat de persones. D’altra banda, també s’han analitzat els índexs de fets delictius a Igualada, que segons Junts estan per sota de la mitjana catalana, però es va posar de relleu la necessitat de seguir reforçant la percepció de seguretat a la ciutat mitjançant accions que visibilitzin encara més la presència de tots els cossos de seguretat, fent per exemple, més patrullades a peu conjuntes entre la Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, des del govern de la ciutat ja s’ha anunciat que de cara el proper octubre s’incorporaran 7 agents a la Policia Local.