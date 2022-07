Primera condemna penal a la Catalunya Central per caçar fora de temporada

El jutjat d’instrucció i primera instància número cinc de Manresa ha condemnat, per primer cop a la Catalunya Central, un caçador per la via penal per caçar fora de temporada. Tot i ser una condemna per la via penal, en la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, l’home no ha estat condemnat a presó. De fet, l’acusat i la fiscalia van pactar una condemna a una multa de 800 euros i a la prohibició de caçar i pescar durant un període de 16 mesos. A més a més, ha de pagar 376 euros com a responsabilitat civil al departament d’Acció Climàtica de la Generalitat.

Segons la sentència, els fets es remunten al 21 de novembre del 2020, quan els Agents Rurals quan els Agents Rurals, que feien un control en el marc d’una batuda de porcs senglars a Súria, van sorprendre l’ara condemnat que havia abatut un cabirol malgrat que en aquella data no hi havia autorització per caçar aquesta espècie.

Fins poc abans d’aquella data, les denúncies per caçar espècies cinegètiques fora del termini autoritzat es tramitaven per la via administrativa, però una sentència del Tribunal Suprem del 3 de novembre del 2020 va establir jurisprudència al respecte i també un nou criteri de la fiscalia perquè portés aquests casos poguessin ser considerats delictes, i per tant obria la possibilitat de tramitar-los per la via penal.

En aquella sentència, el Tribunal Suprem va confirmar una sentència de l’Audiència Provincial de Còrdova que alhora n’havia confirmat una d’un jutjat Penal de Còrdova que va condemnar un caçador per matar un mufló i quatre cérvols en període de veda el 2016. La sentència li va imposar una multa de 3.360 euros i quatre anys i tres mesos d’inhabilitació especial per al ’exercici de la caça per dos delictes consumats contra la fauna.

En aquella sentència, que ha fixat jurisprudència, l’alt tribunal afirma que el condemnat sabia que «la seva acció va tenir un clar efecte destructiu per al bé jurídic tutel·lat». En aquest sentit, a l’hora de motivar la condemna el Suprem assenyala que perquè una infracció que fins aleshores es considerava administrativa també tingui recorregut penal en ser considerat una delicte contra el medi ambient.

En aquella sentència, el Tribunal Suprem explica que la fixació de períodes de veda no respon a una distribució purament convencional i capritxosa del temps de caça. Per contra, diu l’alt tribunal, la fixació d’aquests períodes respon a raons d’ordre biològic per facilitar la reproducció de l’espècie. «La veda està íntimament connectada amb la conservació de les espècies i l’aprofitament sostenible de la caça, preservant els ecosistemes de què formen part els animals objecte d’aquestes activitats», subratlla el tribunal.