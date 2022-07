El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avançat la data del judici per desobediència a la bagenca Adriana Delgado i els exmembres de la mesa del Parlament, entre els quals també hi ha l’expresident de la cambra, Roger Torrent, i ara conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat. Segons l’última comunicació del TSJC, el judici ara està assenyalat entre els dies 5 i d’octubre i no del 26 al 28 del mateix mes com es va assenyalar dilluns passat.

Aquesta modificació de la data es fa a petició de l’advocat Jordi Pina, que actua com a defensa d’Eugeni Campdepadrós, per la coincidència amb un altre judici. La vista oral havia de celebrar-se inicialment la setmana que ve però just divendres passat ja es va anunciar que quedava ajornat. El motiu és que el mateix TSJC va acceptar la recusació del seu president, Jesús Maria Barrientos com a president del tribunal que havia de jutjar els exmembres de la mesa del Parlament.