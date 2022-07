Un pagès ha estat evacuat amb helicòpter a la Coma i la Pedra després de patir un accident quan estava treballant en un camp. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, l’home ha caigut amb una màquina agrícola per una rassa i no podia sortir-ne. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 11:23h i l’home es trobava en un punt no accessible per a l’ambulància. Arran d’això, ha hagut de ser rescatat amb l’helicòpter que l’ha traslladat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell.