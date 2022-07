Els bombers han evacuat un parapentista que ha resultat ferit, amb una possible fractura al turmell, a Capolat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís quan faltaven dos minuts per tres quarts de vuit del vespre que un parapentista no havia tingut problemes per enlairar-se a la zona del Morral de Sobrestada. El parapentista es trobava en una zona de difícil accés, on s'hi han desplaçat els GRAE dels bombers i també un metge del SEM, per via terrestre i també amb l'helicòpter. Finalment, el parapentista, després de ser immobilitzat ha estat evacuat amb l'helicòpter de bombers fins l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.