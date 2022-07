El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estudia si aparta un segon magistrat del judici per desobediència a la bangenca Adriana Delgado i altres exmembres independentistes de la mesa, entre els quals l’expresident de la cambra Roger Torrent. En una resolució, l’alt tribunal accepta tramitar la recusació contra Carlos Ramos, presentada per la defensa de l’exvicepresident Josep Costa.

El TSJC ha nomenat la magistrada Maria Eugènia Alegret com a instructora d’aquest incident de recusació i dona tres dies a les parts perquè manifestin si s’hi adhereixen o s’hi oposen.

La setmana passada, el TSJC ja va apartar de la causa el seu president Jesús Maria Barrientos i que també havia de presidir el tribunal del judici a Torrent i els exemembres de la mesa al veure «compromesa» la seva «aparença d’imparcialitat» per abandonar el 2018 un acte en què el dirigent d’ERC va parlar de «presos polítics».

En una interlocutòria, que no es pot recórrer, el TSJC va estimar així la petició de recusació proposada per Costa, i ara haurà de decidir si aparta també el magistrat Carlos Ramos.

El TSJC, en la seva interlocutòria de la setmana passada, va esgrimir que des d’una «perspectiva objectiva i imparcial», el fet que Barrientos abandonés el 23 de febrer del 2018 un acte públic després que Torrent es refereixi a l’existència de «presos polítics « a Espanya, en al·lusió als líders del procés, suposa una «manifestació de rebuig» que pot generar «raonablement dubtes» als encausats i a la societat sobre la seva «aparença d’imparcialitat».

Un cop acceptada la recusació de Barrientos, el TSJC seguirà ara els tràmits establerts per tal de designar un nou jutge per configurar el tribunal que ha de jutjar els exmembres de la Mesa.

Els membres de Junts i ERC de l’anterior Mesa de la cambra catalana, on Delgado era secretària quarta, estan acusats d’un delicte de desobediència perquè permet la tramitació de resolucions sobiranistes i de reprovació de la monarquia. La fiscalia demana un any i vuit mesos de presó i 30.000 euros de multa per a Torrent, Costa i Eusebi Campdepedrós,mentre que per a Delgado sol·licita 24.000 euros de multa i un any i quatre mesos d’inhabilitació.

Nou canvi de data del judici

El TSJC també va anunciar ahir un nou canvi data del judici. Ara per ara, la vista oral està prevista per als dies 5, 6 i 7 d’octubre d’aquest any. Divendres passat, quan es va anunciar que s’acceptava la recusació de Barrientos, el tribunal ja va anunciar que el judici no es faria la setmana que ve, tal i com estava previst inicialment.

En una resolució, dilluns d’aquesta setmana, el TSJC proposava els dies 26, 27 i 28 d’octubre per a la celebració del judici. Aquesta modificació de la data es fa a petició de l’advocat Jordi Pina, que actua com a defensa d’Eusebi Campdepadrós, per la coincidència amb un altre judici.