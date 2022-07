Un home ha mort electrocutat en un accident laboral aquest dissabte a la tarda a Cardona. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'avís ha sigut a les 15.34 h i l'operari, del qual no ha transcendit la identitat, treballava juntament amb tres persones més en les tasques de reparació d'una avaria elèctrica en unes instal·lacions a l'avinguda del Rastrillo quan, per causes que es desconeixen, s'ha enrampat i ha resultat mort.

L'home treballava per l'empresa Linet, que Endesa té com a subcontractada, si bé fonts de la companyia elèctrica no han pogut precisar de moment si la feina d'aquest dissabte havia estat encarregada per Endesa. L'alcalde de la població, Ferran Estruch, ha lamentat els fets, a l'espera de conèixer més detalls dels fets. A resultes de l'accident, part de la població ha quedat sense servei elèctric