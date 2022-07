Els Mossos d’Esquadra han alertat de la presència de marcadors en portes de pisos. Fins ara, els lladres feien ús de petites peces de plàstic transparent que situaven als marcs de la porta dels pisos als quals volien accedir o bé col·locaven uns fils de cola pràcticament imperceptibles a la part baixa entre la porta i el marc.

Ara, el cos policial ha detectat un nou mètode molt més discret. Es tracta de la col·locació de simples trossos de paper introduïts al pany. Al cap d'uns dies els autors del robatori tornen per comprovar si ha caigut. Si el paper encara hi és, interpreten que no hi ha ningú al pis i aprofiten per cometre el furt.

La policia local de Manresa s'ha fet ressò de l'avís i alerta que, en cas que algun veí detecti aquesta mena de marcadors o d'altres similars, truqui al 112 per informar dels fets perquè el cos policial es desplaci fins al bloc i efectuï una revisió de la resta de la comunitat.