Circulació lenta a la C-55 aquest dissabte al matí. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avaria d'un vehicle a l'alçada d'Esparreguera està alentint el trànsit de la via en direcció Manresa des de les 10:15 hores del matí.

L'incident ha obligat a tallar un carril i a hores d'ara es registra un quilòmetre de retencions entre els punts 8,00 i 9,00.

Les principals carreteres congestionades aquest migdia

Les principals vies de sortida presenten diferents trams de retenció aquest dissabte al migdia, majoritàriament en vies d'accés a les platges, segons informa el Servei Català de Trànsit. Per exemple, a les dotze del migdia es registren 14 quilòmetres a l'AP-7 a Martorell en sentit Tarragona mentre que en la mateix via en sentit nord hi ha 12 quilòmetres de retencions a l'alçada de Granollers.

🔴 Les #retencions a l'AP-7 són a:



👉 14 km entre Martorell i Mollet ➡ TGN

👉 12 km entre La Roca i Mollet

➡ GIR

👉 2 km a Maçanet ➡ GIR pic.twitter.com/Q8c7BcNo7q — Trànsit (@transit) 9 de julio de 2022

A més, la C-32 també presenta diversos trams de cues, com els 4,5 quilòmetres al Masnou en sentit Mataró i els dos quilòmetres a Sitges en sentit Tarragona. A la C-35, al seu pas per Llagostera, hi ha dos quilòmetres de retencions en direcció a les platges i quatre mes a la C-63, a Lloret de Mar.