Un home de 33 anys va morir electrocutat ahir a primera hora de la tarda en un accident laboral a Cardona. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, l’avís va ser a les 15.34 h i l’operari, del qual no en va transcendir la identitat, treballava juntament amb tres persones més en les tasques de reparació d’una avaria elèctrica en unes instal·lacions al carrer de la Fira quan, per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, va rebre una descàrrega i en va resultar mort. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de Mossos d’Esquadra i un indicatiu del SEM.

Segons van confirmar fonts d’Endesa, l’home treballava per l’empresa Lymet Melfosur, que la companyia elèctrica té subcontractada. Els treballs consistien en la reparació d’una avaria que va tenir lloc dimarts a la xarxa de baixa tensió de Cardona, i si bé la incidència inicial ja s’havia solucionat, calia fer una intervenció definitiva, i en això es treballava ahir. De resultes de l’accident, 249 abonats es van quedar ahir sense servei, i Endesa no va poder confirmar ahir al vespre quan podrien restablir-lo. L’Ajuntament de Cardona va lamentar els fets a través de les xarxes, i va traslladar el condol a familiars i amics.