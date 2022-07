La Guàrdia Civil ha detectat una nova estafa que se serveix de l’enviament d’SMS i correus electrònics fraudulents per suplantar la identitat de l’empresa de transport i logística DHL, i mirar d’enganyar els ciutadans advertint-los que no se’ls ha pogut entregar un paquet al seu nom.

El missatge fraudulent va acompanyat d’un enllaç en què se suposa que l’usuari disposarà de la informació sobre la incidència per poder rebre l’esmentat paquet.

Però la realitat és que aquest ‘link’ redirigeix a l’usuari a una web falsa que descarrega una aplicació maliciosa (‘malware’) al seu dispositiu, coneguda com a troià bancari, que pretén robar credencials bancàries, llegir els SMS que rep l’usuari, entre els quals hi ha els enviats per les entitats financeres per a la confirmació de transferències o altres moviments o enviar informació emmagatzemada al dispositiu a servidors remots», segons destaca l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) de la Guàrdia Civil.

Precaució

En cas que hagis descarregat l’enllaç, el més recomanable és eliminar l’‘app’ al més aviat possible i avisar els contactes per prevenir-los en el cas que el ‘malware’ s’expandeixi per l’agenda del dispositiu. La Benemèrita recomana esborrar el missatge per evitar activar l’enllaç per error, així com mantenir el sistema operatiu i l’antivirus actualitzats i en ple rendiment per evitar l’impacte d’activitats pernicioses com aquesta.