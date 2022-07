Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al vespre en un incendi al magatzem de l'empresa Hermanos Pratginestós SA, ubicada a l'avinguda Girona de Sant Fruitós de Bages. El cos va rebre l'avís al voltant de les 20 hores i es van desplaçar amb set dotacions fins a l'empresa que gestiona residus per sufocar el foc causat per la incineració d'un contenidor de pneumàtics que es trobava a l'interior del magatzem.

Segons fonts del cos, els efectius que van treballar en les tasques d'extinció van haver de trencar la porta de la nau per poder accedir a l'interior. Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i efectius del SEM, però no hi va haver cap afectació personal.

Una hora més tard, a les nou de la nit, el foc va quedar totalment extingit.