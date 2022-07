Els Agents Rurals investiguen si el foc de Sant Vicenç va ser intencionat

Els Agents Rurals estan investigant si l'incendi que va començar dimarts al vespre a Sant Vicenç de Castellet va ser intencionat. Segons han explicat fonts del cos, encara estan investigant quina és la causa i treballen la hipòtesi de la intencionalitat en l’origen del foc.

L’incendi va començar cap a les 9 del vespre en una zona de matolls al carrer d’Eudardo Peña, al límit de la zona urbana, i ràpidament es va estendre cap a la massa forestal de l’espai que popularment es coneix com el turó de les antenes. Cap a la mitjanit, el foc es va donar per estabilitzat però no ha estat fins aquest dimecres, cap a dos quarts de sis de la tarda, quan s'ha donat per controlat.

En un primer moment, dos helicòpters van participar en les tasques d’extinció del foc, encara que es van haver de retirar ràpidament perquè ja es feia fosc. Durant tota la nit unes 25 unitats terrestres van estar treballant per tal d’apagar el foc. A més, en les tasques d’extinció també hi van participar diversos grups d’ADF i es van mobilitzar pagesos que van llaurar els camps de la zona amb l’objectiu de poder aturar l’avanç de les flames.

Segons han detallat els Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície total d’11,23 hectàrees, de les quals 9,74 pertanyen al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet i les 1,74 restants de Castellgalí. La major part de la superfície afectada són arbrat i pastures i en menor mesura de conreus i matolls.

Pel que fa al risc d’incendi, continua sent elevat a la Catalunya Central i el pla Alfa dels Agents Rurals per aquets dijous es troba en el nivell 2 sobre 3 a les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, l’Anoia, l’Alt Urgell, el Moianès i el Baix Llobregat. En el cas de la Cerdanya, està al nivell 1.

A nivell de tot Catalunya, hi ha un total de 24 comarques en el nivell 2, 15 en el nivell 1 i només la Vall d’Aran i el Pla d’Urgell es troben en el nivell 0, que és el més baix.