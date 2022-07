La investigació oberta a partir de la troballa d'una explotació il·legal de xais en una zona de barraques a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) ha permès descobrir desenes d'aquests animals enterrats en fosses comunes. La Policia Local va interceptar divendres 301 caps de bestiar que s'havien de vendre, gràcies a una trucada en què s'alertava que un camió estava carregant animals en un punt de la carretera de la Roca. El regidor de Medi Natural i Salut Pública de Montcada, Oriol Serratusell, assegura a l'ACN que mai abans havien tingut constància d'activitats d'aquest tipus en aquest espai del municipi. De la mateixa manera, informa que els 301 animals vius interceptats divendres ja s'han traslladat a una explotació ramadera.

La investigació, en què hi participen agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, ha permès trobar els animals enterrats a la zona. "No ens havíem trobat mai amb un cas així en aquesta zona, com a Policia Local no consta que hi hagués activitat ramadera", explica Serratusell.

En els darrers dies, a la zona s'hi havia registrat un alt volum de vehicles estacionats al voral de la carretera, més del que és habitual a l'entorn de les barraques. Amb l'avís telefònic, es va procedir a inspeccionar l'espai, amb la trobada de centenars d'animals que es trobaven en males condicions, alguns dels quals lligats i per ser venuts.

De fet, en el moment d'arribada dels agents, tot i no poder interceptar el camió que havia marxat amb part dels animals, sí que van trobar vehicles que en duien al seu interior. La resta van ser traslladats a un espai municipal, que va quedar precintat.

"Podem confirmar que el ramat que teníem precintat, aquest matí s'ha aixecat el precinte i el Departament d'Agricultura l'ha traslladat al destí final, una explotació ramadera", explica Serratusell. La investigació, que ha permès detenir cinc persones com a responsables de l'explotació il·legal, segueix oberta.