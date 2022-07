El turó de les Antenes, la zona afectada pel foc de Sant Vicenç

Els Bombers han donat per controlat aquest vespre de dimecres l'incendi declarat ahir a Sant Vicenç de Castellet i que ha afectat una zona coneguda popularment com el turó de les antenes. És un indret proper al nucli de Sant Vicenç i molt freqüentat pels caminadors. De moment, no ha transcendit la causa.

Segons els Agents Rurals, la superfície cremada és aquest dimecres d'11,23 hectàrees, sobretot bosc, pastures i alguns conreus. Aquest detalla que 9,49 d'aquestes hectàrees són del terme de Sant Vicenç i 1,74, del de Castellgalí. El foc va començar en una zona de matolls, però es va enganxar de seguida a la zona boscosa. Les flames van començar a ser importants passades les 9 de la nit, quan el foc es va veure afavorit pel vent de marinada que l'empenyia cap a l'est. En un comunicat emès a quarts d'11, els Bombers van concretar que el flanc esquerre, fins al cap, ja estava envoltat amb una línia d'aigua, mentre que el foc avançava lentament en aquell moment pel flanc dret, barranc avall. I al cap, pagesos de la zona treballaven llaurant camps perquè no avancés. Posteriorment, en una informació cap a 3/4 de 12 de la nit, van notificar que aquest flanc dret cremava en baixa intensitat i que preveien que arribés fins a un corriol on esperaven acabar-lo de tancar. Passada la mitjanit es va donar per estabilitzat. L'àrea afectada es troba situada al nord-est de Sant Vicenç, a l'extrem del nucli urbà, per damunt de la confluència dels carrers de Rafael Casanova i d'Àngel Guimerà. Aquest dimecres els efectius han seguit treballant a la zona per acabar de garantir l'extinció i evitar que hi hagi revifades.