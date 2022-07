Dos vehicles van tenir un xoc per encalç aquest dimarts, poc abans de les 9 del vespre al carrer Francesc Moragas de Manresa. L’accident s’hi van veure implicats dos veïns de la ciutat de 33 i 42 anys i no va causar ferits, segons va informar la Policia Local. Segons el cos, un dels conductors presentava símptomes d’estar sota els efectes de l’alcohol i en el test va quadruplicar el límit permès amb 1,02 mg/l en aire espirat. El cos va instruir diligències policials contra el conductora com un presumpte un delicte contra la seguretat del trànsit.