Plataforma per la Llengua ha lamentat que el 36,6% dels advocats diuen que treballen en català, tot i que el 75,7% es relacionen habitualment en català entre ells. Són dades de l’enquesta que Plataforma per la Llengua ha encarregat a GESOP, una enquesta que també conclou que el 63,8% dels advocats són catalanoparlants i que, en el cas dels menors de 41 anys, el percentatge puja al 64,2%.Segons l’enquesta de l’entitat, el 57,3% dels advocats no presenten mai o gairebé mai els escrits en català als jutjats i el 45,8% intervenen sempre o gairebé sempre en castellà als judicis.

Pel que fa a la llengua amb els clients, el 29,3% diuen que parlen amb els clients majoritàriament en català, tot i que puntualment el 80% el fan servir, mentre que el 44,3% diuen que ho fan majoritàriament en castellà. En relació amb la llengua en què presenten els escrits, un 57,3% no ho fan mai o gairebé mai en català. En el cas dels advocats catalanoparlants, aquest percentatge baixa al 40,9%.