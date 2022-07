La presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), Mercè Mira, ha reclamat que s’instauri jutjats de família a la Catalunya central, on actualment no hi ha cap òrgan especialitzat en aquesta matèria. De fet, Mira, ha anat més enllà de la Catalunya central i ha remarcat que, a part de Manresa, Vic, Berga i Igualada, tampoc no hi ha cap jutjat d’aquest tipus a Vilafranca del Penedès o a Vilanova i la Geltrú, deixant en total unes 700.000 persones sense accés a aquesta forma de justícia especialitzada.

De fet, ha concretat que en aquests moments només 10 dels 49 partits judicials de Catalunya tenen jutjats especialitzats en família. Això, segons Mira, provoca que els processos en els casos que tracten sobre família s’allarguin i que s’obtingui una resposta «menys experta». Tenint en compte que un de cada quatre casos civils judicials a l’Estat espanyol és per temes de família, l’associació considera un «perjudici» per a les famílies que només la meitat de la societat tingui accés a justícia especialitzada. Mercè Mira ha fet aquestes declaracions en el marc del primer Congrés de Dret Civil Català que s’ha celebrat a Vic dijous i divendres d’aquesta setmana. En les seves declaracions, Mercè Mira ha alertat que algunes de les conseqüències de no tenir jutjats especialitzats en temes de família a les comarques de la Catalunya central són «greus». Per exemple, Mira ha explicat que quan es retarda un judici d’aquest àmbit pot anar en perjudici dels menors que, per exemple, s’han d’esperar un any per saber amb qui han d’anar a viure després d’una ruptura de la parella formada pels seus progenitors o tutors. «També un retard en aquest camp pot acabar en violència de gènere», alerta Mira en la seva intervenció.