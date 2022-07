Tres condemnats per l’agressió ultra a Balsareny després d’una manifestació

L’Audiència de Barcelona ha condemnat tres dels autors d’una agressió feixista a Balsareny el 2018 i assegura que van actuar moguts per una «connotació ideològica». El fets van passar el 17 de febrer d’aquell any després d’una manifestació convocada pel col·lectiu ultra Por España me atrevo, juntament amb altres grups espanyolistes, a Balsareny, en suport a l’ultra Raúl Macià, veí del municipi i aleshores empresonat per robatoris i tràfic de droga.

La condemna per l’agressió a Balsareny és per delictes contra els drets fonamentals en concurs amb un delicte contra la integritat moral i delicte lleu de lesions.

La sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, assegura que els agressors van actuar per una «connotació ideològica» i que les agressions es van produir per «la identitat catalana, quan no nacionalisme de les víctimes l’odi que exposen i manifesten cap a ell, amb els seus actes» els agressors i també per «l’odi» d’aquests cap a la «ideologia sobre la nacionalitat» de les víctimes». La sentència també destaca que «els acusats estaven guiats amb l’ànim d’animadversió ideològica de tot el que representa una ruptura d’Espanya i l’espanyol insistint amb la voluntat de fustigar i humiliar» qualsevol ciutadà de Balsareny.

Pel que fa als fets, en la sentència, el tribunal considera provat que cap a 2/4 de 9 del vespre, un cop ja s’havia acabat la marxa, els tres condemnats, que són l’excoordinador de la formació neonazi Democracia Nacional, Albert Bruguera, i els membres d’aquest mateix partit Antonio Castellón i Alba Sánchez, en companyia d’un grup format per entre 10 i 12 persones, tots d’estètica skinhead i simpatitzants de la ideologia nacional socialista, van coincidir amb un grup de persones que eren a la terrassa del bar el Casino de Balsareny. Allà, diu la sentència, una dona i el seu marit van començar a rebre escopinades, insults com «independentistes de merda, rojos, rojos de merda, porcs independentistes, fills de puta, porcs, fastigosos» i a més un dels acusats va llançar una puntada de peu contra l’home, tot i que va aconseguir esquivar-la. Tot seguit, la condemnada va començar a insultar una altra de les víctimes i un dels condemnats li va clavar una bufetada tot fent-la caure a terra, mentre li deia «català de merda, filla de puta» i l’amenaçava de tornar-hi després per agredir-lo.

Quan els veïns van intentar entrar de nou a l’interior del bar, diu la sentència, un altre dels condemnats va començar a insultar la tercera de les víctimes, tot clavant-li una puntada de peu i colpejant-lo amb el pal d’una bandera al cap.

A més, en el judici que es va celebrar el gener passat, les víctimes van explicar que arran de l’agressió tenien por, inseguretat i també por d’anar sols a poblacions grans com Barcelona.

En el judici, celebrat el 13 de gener passat a Barcelona, els tres processats van reconèixer que van participar a la manifestació de Balsareny però van negar haver participat en les agressions. Malgrat les seves afirmacions, el tribunal considera que està «suficientment acreditat» que els tres condemnats van participar en els fets.

La sentència de l’Audiència de Barcelona considera culpables cadascun dels acusats de tres delictes contra els drets fonamentals, en concurs amb un delicte contra la integritat moral i un delicte lleu de lesions i els condemna. Els condemna, per a cadascun dels tres primers delictes, a mig any de presó, a més d’una multa de sis euros diaris durant mig any. Pel delicte de lesions lleus, els sentencia a una multa diària de sis euros també durant mig any.

A més a més, de forma solidària, hauran d’indemnitzar econòmicament les víctimes pels danys causats. La sentència també els prohibeix acostar-se a les víctimes per un període de dos anys superior a la condemna de presó.