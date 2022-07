"Estàvem amb les maletes fetes per marxar de vacances quan ens han desallotjat"

"Estàvem preparant les maletes per marxar de vacances i a tres quarts de dues els mossos ens han dit que teníem un minut i mig per desallotjar la casa". Així ho explica Ainhoa Caparrós, veïna de la urbanització River Parc del Pont de Vilomara que ha estat desallotjada per l'incendi. "Per sort, nosaltres ja teníem la majoria de l'equipatge en maletes i després que Mossos ens avisés que marxéssim, hem agafat l'animal de companyia i quatre coses més i hem marxat ". Caparrós explica que no han volgut marxar del municipi al moment perquè volien assabentar-se sobre l'estat del foc i cap a quina direcció avançaven les flames: "a hores d'ara no sabem en quin estat es troba la nostra casa, no hi ha hagut cap comunicat per part de l'Ajuntament del Pont ni tampoc del responsable de l'operatiu de Bombers".

La veïna també ha informat que les flames han saltat d'un flanc a un altre i han arribat fins al restaurant Cal Curro del municipi. "A Cardona tenim família i ens hem desplaçat fins allà, a hores d'ara no sabem res de res, totes les novetats ens arriben a través dels mitjans informatius."estem seguint l'incendi de molt a prop