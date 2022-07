"Estem davant d'un gran incendi que tindrà una extinció complicada"

La Federació d'ADF del Bages-Moianès ha desplegat les seves dotze agrupacions que cobreixen el territori per acompanyar els Bombers en les tasques d'extinció de l'incendi que ha començat aquesta tarda al Pont de Vilomara. El vicepresident de la Federació, Santi Montsech, ha destacat la seva preocupació pel que ja ha definit com "un incendi gran i complicat, que comportarà dies de suor per aconseguir extingir-lo". Montsech també ha remarcat que "era probable que aparegués un foc d'aquestes dimensions, tenint en compte la sequera i les altes temperatures dels darrers dies".

En el seu cas, com a coordinador operatiu de l'ADF Quercus, formada pels municipis de Santa Maria d'Oló, l'Estany, Sant Feliu Sasserra i Avinyó, s'ha desplaçat fins a la part més elevada del nucli del Pont de Vilomara, juntament amb un equip de dotze voluntaris, una camioneta carregada amb 500 litres d'aigua i un camió de Bombers. La previsió d'aquesta tarda era dur a terme tasques de vigilància a la zona del Moianès, "però en veure la intensitat del foc ens hem desplaçat fins a la població afectada en coordinació amb els Bombers", apunta. Durant una estona, han estat controlant les flames que s'acostaven a les cases del carrer Lleida, a la part més elevada del Pont de Vilomara, "per evitar que les guspires arribessin als pins del costat dels habitatges". En tenir controlada la zona, s'han desplaçat fins a la urbanització del Marquet Paradís, "on el foc s'està acostant a les cases disseminades pel bosc".