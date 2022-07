El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que hi ha una “afectació important” en algunes urbanitzacions, com a Les Brucardes i a River Park, on s’han malmès alguns habitatges, ja sigui sencer o una part. Els 200 evacuats es reparteixen entre tres centres i cases de familiars i amics. Dues persones han resultat ferides lleus: una per un cop de calor i un professional amb una cremada menor. Hi ha 350 bombers treballant i pràcticament tots els mitjans aeris de Catalunya s’han abocat en aquest incendi.

L’inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat que aquest incendi ha tingut un comportament “extrem” i ha avançat per tot arreu més ràpid que la capacitat que tenen d’aturar-lo. Ha calgut destinar molts recursos a les tres urbanitzacions afectades. Aquest comportament “agressiu” s’acabarà al vespre, quan es preveu que baixi la intensitat de les flames i les forces entre l’incendi i els Bombers es puguin igualar. La prioritat és el cap de l’incendi i el flanc esquerre, on hi ha la C-16. Un cop s’aconsegueixi estabilitzar això llavors els Bombers se centrarien els seus esforços a evitar que el foc no avanci cap al parc natural. El potencial del foc és ara d’unes 6.000 hectàrees i ja n’hi ha un miler d’afectades.