Navarcles queda confinada i el foc s'aproxima al monestir de Sant Benet

L'incendi que s'ha iniciat aquest migdia a les 13 h al Pont de Vilomara ja s'ha estès a diversos municipis del Bages. A hores d'ara ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i ha arribat a Navarcles pel seu pas per Sant Fruitós. Per això aquests dos municipis han quedat confinats per prevenció i a causa d'aquests fets, l'accés a Sant Fruitós per la N-141 des de Navarcles ha quedat restringit.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, "tots els serveis d'emergència estan activats i l'Ajuntament de Navarcles ha habilitat l'Escola Catalunya per si hi hagués la possibilitat d'acollir persones i famílies que hagin quedat desallotjades i necessitin un lloc". Per altra banda, David Borrell, inspector en cap dels Bombers ha afirmat que "a Navarcles i Sant Fruitós hi ha un confinament preventiu i no és una zona potencial de risc d'incendi. L'antic hotel Vaji 2000 (sense funcionar des de fa més d'una dècada) situat a l'entrada de Sant Fruitós ha quedat atrapat en les flames i es desconeix l'estat en què ha quedat. El foc també ha arribat a la zona forestal del monestir de Sant Benet i des d'aquell mateix punt Bombers ha fet un tallafoc per intentat aturar el creixement de l'incendi.