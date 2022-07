Tempesta de foc al Bages

Veïns abandonant casa seva amb la documentació imprescindible, cases cremades, veïns confinats, espais provisionals per acollir desallotjats on es reparteixen aigua i mascaretes, tallafocs, aquest és el dantesc panorama generat per la tempesta de mil hectàrees de foc que està vivint el Bages i que ha provocat devastació i por especialment al Pont de Vilomara, Sant Fruitós i Navarcles. És el primer gran incendi de l'estiu a la Catalunya central.

La tempesta de flames s'ha originat a prop de la serra dels Ermitanets, entre la serra de Sant Jaume de Vallhonesta i la carretera que va del Pont de Vilomara a Rocafort i ràpidament s'ha estès amb àmplia massa forestal, espai urbà pròxim i un sector especialment castigat per la sequera les flames podien tornar-se ingovernables per les cada cop més nombroses dotacions dels serveis d'emergència que el combaten per terra i aire.

Els avisos de confinament i de desallotjament s'han succeït mentre el nombre d'hectàrees cremades ha anat pujant i les flames s'han acostat a habitatges. El foc ha acabat entrant a cases tant del Pont com de les Brucardes de Sant Fruitós quan encara queden moltes hores de calor.

D'una àmplia zona forestal, amb continuïtat de vegetació i en una de les zones més afectades per la sequera a tot Catalunya, ha entrat a urbanitzacions properes mentre es calcula que pot tenir una afectació d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees.

El centre de comandament de Bombers s'ha situat a Sant Vicenç de Castellet. L'afectació màxima i, per tant, la prioritat de les tasques d'extinció és al Pont de Vilomara. S'ha demanat a la població que no es desplaci si no era imprescindible perquè les carreteres i els camins havien d'estar lliures per facilitar la lluita contra el foc.

En una hora i mitja s'ha passat de calcular que l'incendi afectava 95 hectàrees a actualitzar el càlcul fins a les 440. En aquest moment hi treballaven 103 dotacions, 13 de les quals aèries, tot seguit s'hi han afegit tres més i ja eren 16.

Bombers ha comunicat abans de les 5 de la tarda que desallotjaven les cases cap a les quals avançava la primera línia de foc de les Brucardes i del Pont de Vilomara. S'ha recomanat evacuar cap a l'interior dels nuclis de població sense desplaçar-se a altres poblacions.

Els treballs s'han centrat a aturar, des de la cua de l'incendi, la carrera dels flancs dret i esquerra. Aquest darrer, preocupava per una possible obertura en direcció al nucli del Pont de Vilomara. El cap de l'incendi avança amb potència i projecta focus secundaris al seu pas. A la cua i al flanc dret s’hi treballen també amb maquinària pesada. El GRAF fa maniobres de foc tècnic per esmorteir l'avenç de les flames a base de crear zones negres ermes.

S'havien donat les condicions perfectes per un incendi terrible i les flames no les van desaprofitar. L'Institut Català de la Salut ha activat el servei d'atenció continuada de Sant Vicenç de Castellet. El centre estarà obert també a la nit per atendre afectats per inhalació de fum o ansietat. També es dona servei al centre cívic del Pont de Vilomara i el CAP de Sant Fruitós també està preparat.

Abans de les 7 de la tarda, s'ha confinat la població de Navarcles. Fent tallafocs al voltant del monestir de Sant Benet. A la mateixa hora els Bombers han comunicat que les nombroses urbanitzacions i habitatges disseminats de la zona eren de defensa prioritària. Efectius han mullat algunes residències de Les Brucardes en flames.

Les dotacions han arribat fins a les 121 i les hectàrees, en aquest moment s'han acostat al miler.