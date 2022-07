L'incendi que afecta el Bages des d'ahir al migdia ha tingut danys col·laterals per a 610 veïns que depenen de la línia elèctrica de la urbanització de les Brucardes. Ahir a la tarda, Endesa la va desconnectar a petició dels bombers per motius de seguretat i això va fer que 315 abonats del Pont de Vilomara i Rocafort, 184 de Sant Fruitós de Bages i 111 del barri de Viladordis de Manresa quedessin sense corrent. Encara ara no en tenen, llevat dels del Pont de Vilomara, on han portat un equip electrogen. Es tracta de petits nuclis disseminats dels municipis esmentats que depenen de la línia de les Brucardes, que es va desconnectar per evitar mals majors.

Hores d'ara, han explicat les fonts d'Endesa, han pogut entrar al terreny on hi ha la línia i estan fent una inspecció per veure si ha quedat afectada. Si no hi ha quedat, la intenció és connectar-la de nou, de manera que, després de dinar, els abonats afectats puguin recuperar el servei. El permís dels bombers per poder accedir al terreny per fer la inspecció no s'ha rebut fins a 2/4 d'11 del matí, han informat. Les mateixes fonts de la companyia elèctrica han explicat que, pels mateixos motius que van desconnectar la línia de les Brucardes, també van fer-ho amb la de la urbanització de River Parc. En aquest cas, encara no han pogut accedir al terreny.