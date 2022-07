Bombers del Parc de Manresa denuncien que la falta de pressió al parc fa que necessitin una hora per tal de poder omplir un camió d’aigua. En una carta oberta signada per bombers del parc de la capital del Bages, detallen que es tracta d'un problema "enquistat" que es remunta a fa més de quaranta anys.

En la carta denuncien que “ni tres alcaldes diferents; ni quatre caps de la Regió d’Emergències Centre (REC); ni un nombre difícil de recordar de consellers amb càrrecs de confiança i sous difícilment justificables; cap d’ells ha estat capaç de posar-se d’acord per resoldre el fet d’haver-nos d’esperar pràcticament una hora per omplir un camió”. La problemàtica es deu, expliquen, a la falta de pressió de la xarxa d'hidrants que té el parc.

Per tal d’evitar estar una hora omplint el dipòsit d’aigua, expliquen que quan fan un servei, abans de tornar al parc passen per un polígon o un punt on hi hagi un hidrant per omplir.

En la carta oberta, els signants insten a les administracions tot assenyalant el cap de la regió d’emergències centre, Santi Lleonart, l’alcalde de Manresa Marc Aloy i el conseller d’Interior Joan Ignasi Elena, com a responsables de la situació i els insten a “posar fil a l’agulla i resoldre l’actual problemàtica”.