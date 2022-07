Fonts dels Mossos d’Esquadra han assegurat a Regió7 que ara per ara no hi ha cap detingut en relació amb els incendis del Bages. A través de grups de WhattsApp i també de Telegram circula un audio en el qual s’afirma que el cos policial hauria detingut una persona a Manresa per la seva relació amb els focs. Els Mossos d'Esquadra ho han desmentit.