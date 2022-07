Poc després de les 8.15 h del matí d'aquest dilluns, els Bombers han rebut un avís per una fregidora que s'ha cremat a la cuina d'un bar situat al número 15 de l'avinguda de Pau Claris de Martorell. Quan s'ha declarat l'incendi no hi havia cap client a l'interior i l'única dotació enviada hi ha treballat durant mitja hora.